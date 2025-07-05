اجتماع بين أصحاب المحلات التجارية في بعلبك والنائبَين زعيتر وصلح حول قانون الإيجارات

عقد أصحاب المحلات التجارية في مدينة ​بعلبك​، اجتماعًا مع النائبين غازي زعيتر وينال صلح في أوتيل كنعان في بعلبك، حيث بحث المجتمعون ​قانون الإيجارات​ المتعلق بالمؤسسات التجارية.

وأكد زعيتر أن "اللقاء بين النواب وتجار بعلبك لا يعني أننا مع جانب ضد جانب آخر، فقانون الإيجارات الذي صدر في الشهر السادس فيه خلل كبير بين المالك والمستأجر. الموضوع ليس مناطقيًا أو طائفيًا أو مذهبيًا، فالتجار من كل الطوائف والمذاهب. العلاقة بين المالك والمستأجر مسألة معقدة ومزمنة، ونحن نحاول تضييق الفجوة بين الطرفين من أجل الوصول إلى قانون ينصف الجانبين".

ولفت صلح إلى أن "هناك وعدًا بتقديم القانون في الجلسة العامة، فالقانون موجود في المجلس الدستوري بانتظار قبول أو رد الطعن. في الحالتين، سنذهب بقانون يكون منصفًا بين الطرفين، وعلى الأغلب سيكون لصالح المستأجر"، مضيفًا "نحن نعمل من أجل قانون عادل يرضي الجميع".