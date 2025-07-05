تركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في 3 بلدات جنوبية بدعم من الكتيبة الإسبانية لليونيفيل

عزّزت قوات "اليونيفيل"، شراكتها مع ثلاث بلدات في جنوب لبنان وهي الماري والهبارية وكوكبا، حيث قدّمت الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن القطاع الشرقي لليونيفيل دعمًا ملحوظًا تمثّل بتركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في هذه البلدات.
واشارت "اليونيفيل" إلى أن "هذه المبادرات لا تُلبّي فقط حاجة أساسية للمواطنين، بل تُجسّد أيضًا التزام اليونيفيل المستمر بإرساء السلام وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني. ويعكس هذا الدعم، إلى جانب قيمته المادية، روح التعاون الدولي التي تُمثلها اليونيفيل، إذ تسعى إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات المتأثرة بالأحداث الأخيرة".
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