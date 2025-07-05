سلطات إيران طالبت بتشكيل لجنة مشتركة مع لبنان لتقصي الحقائق حول اختطاف دبلوماسييها الأربعة

أشار السفير ال​إيران​ي في ​لبنان​ مجتبى اماني، إلى أنّ "إيران تطالب بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق حول دبلوماسييها الأربعة المختطفين في لبنان".

ولفت إلى أنّ "وزارة الخارجية الايرانية أكّدت مجددًا على مقترح تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بين إيران ولبنان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة القضية وتوضيح وضع الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين في ⁧‫لبنان⁩".

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً لمناسبة الذكرى الـ43 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، أكّدت فيه وجود أدلة تثبت أن "الدبلوماسيين قد اختُطفوا داخل الأراضي اللبنانية وجرى تسليمهم للكيان الإسرائيلي".

واعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ عملية الاختطاف تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعد أيضاً "عملاً إرهابياً".

وأكّدت طهران أنها "تعتبر الكيان الإسرائيلي مسؤولاً عن اختطاف واحتجاز مواطنيها"، مشيرة إلى أنها تواصل متابعة القضية بجدية لدى الجهات الدولية المعنية.