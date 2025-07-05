تدابير سير في بتغرين- اوتوستراد الزعرور بسبب اقامة بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025 بالدراجات الهوائية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن تدابير سير في بتغرين- اوتوستراد الزعرور بسبب اقامة بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025 في الدراجات الهوائية.
وأوضحت في التفاصيل أنّه "سيقيم الإتحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025، اعتباراً من الساعة 7،30 ولغاية الساعة 11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين-أوتوستراد الزعرور- بسكتنا. لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرور – بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا – صنين عبر طريق وادي الجماجم".
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.
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