الصحة: إصابة مواطن في غارة إسرائيلية رابعة اليوم استهدفت سيارة في بنت جبيل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة هي الرابعة اليوم للعدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في ​بنت جبيل​ أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​​لبنان​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.