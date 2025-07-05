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حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة

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  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 1/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 2/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 3/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 4/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 5/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 6/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 7/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 8/9
  • حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” بحضور وزير الشباب والرياضة 9/9

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 05 يوليو 2025 05:35 م

شاركت مؤسسة حياة كريمة اليوم في فعاليات مهرجان برنامج "خطوة نحو حياة أفضل"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك تتويجًا للتعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة خلال الفترة الماضية.

جاءت مشاركة المؤسسة في البرنامج ضمن أنشطة مبادرة “إنت الحياة” داخل قرى حياة كريمة، حيث ساهم البرنامج في تنفيذ ورش تعليمية، وأنشطة ترفيهية، وبرامج تنمية المهارات، ودعم اجتماعي وأنشطة رياضية للأطفال ضمن فعاليات أنت الحياة المختلفة في قرى الجمهورية.

ويستهدف البرنامج تنمية قدرات النشء والأطفال وتعزيز وعيهم ومهاراتهم في بيئة آمنة، وبيفتح مساحات جديدة للتعلم من خلال الترفيه والإبداع.

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (8)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” 

 

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (1)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” 

 

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (2)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (3)

حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (4)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” 

 

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (5)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”

 

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (6)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل”

 

حياة كريمة بتشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل” (7)
حياة كريمة تشارك في مهرجان “خطوة نحو حياة أفضل

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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