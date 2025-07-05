شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الباقيات الصالحات عضو التحالف الوطنى ونقابة التمريض توقعان بروتوكول تعاون والان مع تفاصيل الخبر



في خطوة جديدة تعكس حرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على النهوض بالمنظومة الصحية، وقّعت جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطني، بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للتمريض، بهدف دعم رعاية كبار السن وتعزيز الصحة الوقائية، ورفع كفاءة الخدمات التمريضية في مجال أمراض الشيخوخة، لا سيما مرض الزهايمر.



ووقّع البروتوكول عن جمعية الباقيات الصالحات الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، فيما وقّعته عن نقابة التمريض الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض.



وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور أحمد الفقي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الجمعية الهادفة إلى بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية في القطاع الطبي، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ومرضى الزهايمر على مستوى الجمهورية.



وأشار الفقي إلى أن الجمعية أنشأت معهد الباقيات الصالحات للتمريض بنظام الخمس سنوات وتحت إشراف إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة، وذلك لتأهيل كوادر تمريضية متخصصة وقادرة على تلبية الاحتياج المتزايد في مجال رعاية كبار السن.



وأضاف أن البروتوكول يستهدف تنظيم دورات تدريبية متقدمة، وفعاليات علمية وتوعوية، مع التركيز على التمريض المتخصص لكبار السن ومرضى الزهايمر، مستفيدًا من خبرات وإمكانات الجانبين في تحقيق الأهداف المشتركة.



من جانبها، أعربت الدكتورة كوثر محمود عن ترحيبها بهذا التعاون، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الباقيات الصالحات كواحدة من أبرز مؤسسات العمل الأهلي في مجال تقديم الخدمات المتكاملة لكبار السن.

وأكدت أن نقابة التمريض تولي أهمية خاصة لتعزيز صحة كبار السن، مشيرة إلى أن التمريض يلعب دورًا أساسيًا في دعم مفهوم الشيخوخة الصحية، عبر الرعاية الوقائية، ومراقبة الأعراض، ودعم كبار السن في التعامل مع الحالات المزمنة، وتعزيز استراتيجيات الرعاية الذاتية.



واختتمت د. كوثر محمود بأن الأنشطة التي يشملها البروتوكول سيتم تنفيذها وفق معايير علمية ومهنية عالية الجودة، وستتضمن أيضًا تعزيز جهود النشر العلمي باللغة الإنجليزية في المجلات المحكمة، مع إعداد مشروع مستقبلي لإصدار مجلة علمية متخصصة بالتعاون بين الطرفين.