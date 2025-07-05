تراجع ملحوظ لطلبات اللجوء في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت ألمانيا انخفاضاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.

وأوضحت البيانات أن 61336 شخصاً تقدموا لأول مرة بطلب حماية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذا التراجع يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الثابتة التي طبقتها برلين تدريجياً على جميع الحدود البرية لألمانيا.