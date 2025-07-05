شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يدفع بالمرشح إياد محمود محمد صالح على مقعد الفردى بـ"الدقهلية" والان مع تفاصيل الخبر

تقدم صباح اليوم السبت 10 مرشحين على المقاعد الفردية بحزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ ب 10 محافظات مختلفة.

وقد دفع حزب الجبهة الوطنية بالمرشح إياد محمود محمد صالح بمحافظة الدقهلية، وقد تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق ترشحهم.



وقد وجه الأمين العام السادة أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكافة السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة ونقدم نموذج محترم كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.