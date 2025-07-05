شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: بدء إجراءات الكشف الطبى والتقديم لمرشحى تحالف الأحزاب لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بدء إجراءات التقديم الرسمي والكشف الطبي لمرشحي التحالف في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، تنفيذًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، واستكمالًا للمسار التنظيمي الذي أعدّه التحالف لخوض هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد "مطر" أنه تم التنبيه على جميع مرشحي التحالف بسرعة التوجه إلى الجهات الطبية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وتسليم التقارير الطبية المعتمدة إلى لجنة الانتخابات المركزية داخل التحالف في أسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدًا لإنهاء إجراءات الترشح خلال المدة المقررة قانونًا.

وقال النائب تيسير مطر: "نؤكد التزامنا الكامل كتحالف سياسي وطني بجميع الضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ونعمل على تيسير الإجراءات أمام مرشحينا في مختلف المحافظات، لضمان الانضباط والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يعكس الصورة الحضارية لتحالف يضم أطيافًا متنوعة من القوى السياسية تحت مظلة وطنية واحدة."

وأضاف: "نحرص على تقديم كل الدعم الإداري والتنظيمي للمرشحين، سواء من خلال لجان المتابعة أو غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها داخل التحالف، لتسهيل عملية التقديم والتواصل مع الجهات المعنية، والتدخل السريع حال وجود أي عقبات أو استفسارات من قبل المرشحين."

وأشار مطر إلى أن التحالف بدأ كذلك في تنفيذ خطة إعلامية وتوعوية مكثفة لشرح خطوات التقديم والكشف الطبي لكافة المرشحين، مع توثيق الإجراءات وتحديث لجنة الانتخابات المركزية أولًا بأول، حرصًا على الشفافية الكاملة، وضمان سلامة المسار الانتخابي داخل التحالف.

وأكد أن التنسيق بين الأحزاب المشاركة في التحالف يسير بانسجام كامل، وأن التعاون المشترك بين الجميع يُعد حجر الأساس لإنجاز الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الوعي السياسي، وتحترم الإرادة الشعبية، وتعزز صورة التحالف كقوة وطنية داعمة للدولة المصرية في جميع الاستحقاقات الدستورية.