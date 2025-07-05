أردوغان: سياسات إسرائيل تهدد سلام واستقرار منطقتنا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياسات إسرائيل العدوانية التي تسارعت مع حكومة بنيامين نتنياهو الحالية "تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، أمام القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي يشارك فيها بمدينة خانكندي في أذربيجان.

وشدد أردوغان على أن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية أو تصمت تجاه ممارسات إدارة نتنياهو التي حولت المنطقة إلى حمام دم".

وأضاف: "سياسات إسرائيل العدوانية التي تسارعت مع الإدارة الحالية تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا".

المصدر : التلفزيون العربي