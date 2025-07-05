ترامب: أريد الأمان للناس في غزة.. لقد مرّوا بجحيم

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، 04 يوليو 2025، إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، سيكون خلال الـ 24 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أنه يريد الأمان لسكان غزة، نظرًا لما وصفه بـ "الجحيم" الذي مروا به خلال الحرب الإسرائيلية.

ورد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة قد وافقت على مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل: "سنعرف خلال الساعات الـ24 القادمة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" للأنباء.

وتأتي هذه الترجيحات بعد ساعات من قول ترامب إنه يريد "الأمان" لسكّان قطاع غزة، في وقت يستعدّ لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الإثنين المقبل، للدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار في القطاع.

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ولدى حديثه للصحافيين في قاعدة آندروز المشتركة، وردّه على سؤال عمّا إذا كان ما زال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع، كما سبق أن أعلن في شباط/ فبراير، قال الرئيس الأميركي: "أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهمّ".

وتابع: "أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم".

ويأتي تصريح ترامب وسط ترقب بعد إعلانه عن مقترح هدنة جديد قال إن إسرائيل وافقت عليه، فيما أعلنت حركة حماس أنها تعمل على دراسته.

المصدر : عرب 48