جرحى خلال إخلاء طائرة بمطار إسباني

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت تقارير إعلامية إسبانية اليوم السبت، بإصابة ستة أشخاص، إصابات طفيفة فى مطار مايوركا خلال إخلاء طائرة ركاب تابعة لشركة رايان إير بسبب اندلاع حريق محدود على متنها.

وأوضحت التقارير أن الركاب تمكنوا من مغادرة الطائرة بأسلوب منظم عبر مخارج الطوارئ، ولكن بعضهم قفز من على مسافة عدة أمتار من جناح الطائرة، بعدما أصابهم الفزع.

وكتبت وسائل الإعلام أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة. وقالت صحيفة "الصن"البريطانية، استنادا لمعلومات من شركة الطيران، إن الطائرة كان من المفترض أن تتجه إلى مدينة مانشستر الواقعة بشمال إنجلترا.

وأضافت أنه جرى توفير طائرة بديلة على الفور. ولم يتم بعد تحديد سبب اندلاع الحريق.