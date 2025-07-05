قوى الأمن نفت انتحار سجين في روميه: تعرض لوعكة صحية كونه يعاني من امراض تنفسية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، انه "يتمّ تداول خبر على صفحة خاصة بلجنة أهالي السجناء، حول اقدام السجين (ع.ع) في السجن المركزي في روميه على انهاء حياته نتيجة عدم تأمين الأدوية اللازمة".

وأوضحت المديرية، أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وأن السجين المذكور بعد تعرضه لوعكة صحية ناتجة عن وضعه، كونه يعاني من امراض تنفسية (ربو وانسداد رئوي) نقل بحالة طارئة الى المستشفى التي يدخلها بصورة دورية للمعالجة، علماً انه كانت تتم متابعة حالته الصحية دورياً داخل السجن، والأدوية التي يحتاجها موجودة بصورة دائمة، وهو حالياً يتلقى العلاج اللازم في المستشفى".

وأهابت المديرية بالجميع، توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليهم استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.