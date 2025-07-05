وزارة المالية: استئناف خدمة الـOnline بعد إنجاز أعمال التحديث الإلكتروني

اعلنت وزارة المالية انها اعادت العمل بخدمة ال online بعدما انجزت اعمال التحديث على انظمتها الالكترونية، وبات بامكان المكلفين استخدامها بشكل طبيعي ابتداء من اليوم السبت ٥ تموز الجاري

يذكر ان الوزارة كانت أوقفت هذه الخدمة ظهر امس الجمعة للغاية المذكورة.