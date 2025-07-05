اعلنت وزارة المالية انها اعادت العمل بخدمة ال online بعدما انجزت اعمال التحديث على انظمتها الالكترونية، وبات بامكان المكلفين استخدامها بشكل طبيعي ابتداء من اليوم السبت ٥ تموز الجاري
يذكر ان الوزارة كانت أوقفت هذه الخدمة ظهر امس الجمعة للغاية المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: استئناف خدمة الـOnline بعد إنجاز أعمال التحديث الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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