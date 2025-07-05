"أوبك بلاس" أعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط في آب

أعلنت السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف "أوبك+" السبت أنها "تنوي ​زيادة إنتاج النفط​ في آب". وقررت هذه الدول زيادة الإنتاج بمعدل 548 ألف برميل يوميا، وفقا لبيان صدر عقب اجتماعه في فيينا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.

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