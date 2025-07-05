شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يدفع بالمرشح محمود يوسف عبد الواحد على مقعد الفردى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم صباح اليوم السبت 10 مرشحين على المقاعد الفردية بحزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ بـ10 محافظات مختلفة.

ودفع حزب الجبهة الوطنية بالمرشح محمود يوسف عبد الواحد على لطيف بمحافظة البحيرة، وتابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق ترشحهم.

ووجه الأمين العام أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكل السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة ونقدم نموذجا محترما.

كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.