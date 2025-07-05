شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يدفع بالمرشح محمد إبراهيم شعيب على مقعد الفردي ب "الغربية" والان مع تفاصيل الخبر

تقدم صباح اليوم السبت 10 مرشحين على المقاعد الفردية بحزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ ب 10 محافظات مختلفة.

وقد دفع حزب الجبهة الوطنية بالمرشح محمد إبراهيم إبراهيم شعيب بمحافظة الغربية، وقد تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق ترشحهم.



وقد وجه الأمين العام أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكافة السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة ونقدم نموذج محترم كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.