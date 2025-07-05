شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح العدل بالبحر الأحمر: انتخابات "الشيوخ" تشهد منافسة قوية هدفها خدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد القاضي، مرشح حزب العدل على المقعد الفردية بدائرة البحر الأحمر بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، إن قرار ترشحه جاء إيمانا منه بدور المجلس في دعم استقرار الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي، متوقعا أن تشهد الانتخابات منافسة قوية ولكنها شريفة هدفها الأول خدمة الوطن والمواطن، متمنيا أن يسودها احترام متبادل بين جميع المرشحين.

وأضاف "القاضي"، في تصريح خاص، أنه في حال نجاحه في نيل ثقة الناخبين، سيكون على رأس أولوياته دعم قضايا التنمية في محافظة البحر الأحمر ، وتفعيل أدوات الرقابة والتشريع لدعم العدالة الاجتماعية ، وتحقيق تنمية حقيقية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمار، مع إعطاء أولوية خاصة لصوت الشباب والمرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ودعا أحمد القاضي جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها مسئولية وطنية وممارسة ديمقراطية تعكس وعي الشعب المصري.