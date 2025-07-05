شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل نصر الدين يتقدَّم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تقدَّم المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو حزب حماة الوطن، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، على مقعد الفردي بمحافظة القاهرة، وحصل على رمز "التاج".

وأكد نصر الدين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ترشحه يأتي من منطلق الإيمان العميق بأهمية المشاركة الفعالة في بناء الوطن، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: نخوض الانتخابات من أجل خدمة الشعب المصري العظيم، والعمل على بناء وطن قوي ومستقر، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية بما يحقق طموحات المواطنين وآمالهم.

ودعا نصر الدين جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا ودعامة أساسية لديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب وتدعم استقرار الوطن.