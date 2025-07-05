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صلاح عبدالمعبود أول مرشحى حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ عن المنوفية 2025

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صلاح عبدالمعبود أول مرشحى حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ عن المنوفية 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود العمرى

السبت، 05 يوليو 2025 01:44 م

تقدم المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور اليوم، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة المنوفية.

جرى تقديم الأوراق بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

واختار "عبدالمعبود"  رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، في انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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