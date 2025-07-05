شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالمعبود أول مرشحى حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ عن المنوفية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور اليوم، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة المنوفية.

جرى تقديم الأوراق بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

واختار "عبدالمعبود" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، في انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.