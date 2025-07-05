شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربى الناصرى يهنئ حزب إرادة جيل باختياره ممثلًا لتحالف الأحزاب فى القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

تقدّم الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بخالص التهاني إلى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمناسبة اختياره ممثلًا رسميًا لتحالف الأحزاب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقديرًا مستحقًا لحكمة النائب وخبرته الكبيرة في العمل الحزبي والبرلماني.

وقال الدكتور أبو العلا، إن اختيار النائب تيسير مطر هو اختيار موفق بكل المقاييس، لا يعكس فقط مكانته داخل تحالف الأحزاب المصرية، بل يجسد أيضًا الثقة التي يحظى بها من كل القوى السياسية والحزبية، لما قدمه من جهد مخلص ودور وطني بارز في إدارة التنسيق داخل التحالف، ومشاركته الفاعلة في تعزيز العمل السياسي المشترك.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري، أن هذا الاختيار هو بمثابة تكريم للتحالف بأكمله، وتجسيد لوحدة صف الأحزاب الوطنية التي اجتمعت على دعم الدولة المصرية وخدمة مصالح الوطن في هذه المرحلة المهمة.

وتمني الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصرى، للنائب تيسير مطر التوفيق والسداد في مهمته الوطنية الجديدة، مؤكدًا أن الجميع يقفون خلفه دعمًا ومساندة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني بما يليق بحجم وتاريخ الأحزاب المصرية.

