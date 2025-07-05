باراك: أمل لبنان يستيقظ وهذه لحظة تاريخية لحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن وشعب وجيش واحد

أشار المبعوث الأميركي توم باراك، الى أن "أمل لبنان يستيقظ والفرصة هي الآن. هذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتشنّجة في الماضي، وتحقيق الوعد الحقيقي للبنان: وطن واحد، شعب واحد، جيش واحد".
ولفت باراك، الى أنه "كما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أمام العالم: لبنان بلد عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".
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