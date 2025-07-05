باراك: أمل لبنان يستيقظ وهذه لحظة تاريخية لحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن وشعب وجيش واحد

أشار المبعوث الأميركي ​توم باراك​، الى أن "أمل لبنان يستيقظ والفرصة هي الآن. هذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتشنّجة في الماضي، وتحقيق الوعد الحقيقي للبنان: وطن واحد، شعب واحد، جيش واحد".

ولفت باراك، الى أنه "كما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أمام العالم: لبنان بلد عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".