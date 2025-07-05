أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، بأن ما يتم تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلا عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام هو عارِ عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدأ أن اللقاءات حتى الآن مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري أكد ألا صحة لما يتم تداوله من كلام منسوب له: اللقاءات حتى الآن مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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