أيوب رداً على وزير العدل: لم نصوّت ضد تمويل القضاة ونلتزم بالدستور والأصول

علّقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ​غادة أيوب​ على كلام وزير العدل عادل نصار بالقول "عذراً لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة ل​لجنة المال والموازنة​ امتنعنا عن التصويت، ولم نصوّت ضد ​تمويل القضاة​ كما جاء في حديثكم، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر وزير المال ⁧‫ياسين جابر‬⁩ عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه)".

ولفتت الى أنه "‏نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر"

وكان قد قال نصار في حديث تلفزيوني مساء أمس "فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب ‎القوات اللبنانية سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال وقد استغربت موقفهم من التصويت ضد تمويل القضاة ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار."