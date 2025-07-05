أفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام سيجتمعون في قصر بعبدا اليوم بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح المبعوث الاميركي توم برّاك".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: عون وبري وسلام سيجتمعون في قصر بعبدا اليوم بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح برّاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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