النشرة: المحامي وضاح الشاعر يدّعي في ملف "الاعتماد المصرفي" والقضاء يوقف المطلوبين

أفادت معلومات لـ"النشرة" بأن القوى الامنية أوقفت المديرة العامة لبنك "الاعتماد المصرفي" نايلة زيدان، بناء على التحقيقات التي جرت مع رئيس مجلس ادارة البنك السابق طارق خليفة ومستشاره رالف صياد، الموقوفين بناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وتأتي التوقيفات ايضاً بعد الادعاء الذي تقدم به بإسم بنك "الاعتماد المصرفي" المحامي وضّاح الشاعر، بعدما كانت تمت احالة المتهمين سابقاً، إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان خلال العام الماضي، لكن خليفة تعهد وقتها، بتسديد الاموال المطلوبة، ولم يلتزم بالتعهّد، فأقدمت النيابة العامة التمييزية على توقيفه والمتهمين المذكورين، سنداً إلى مواد قانونية بشأن الاختلاسات والسرقات التي طالت اموال البنك.

ويتوقع ان يتابع المحامي الشاعر ملف بنك "الاعتماد المصرفي" في مسار قانوني، امام الاجهزة القضائية، لمحاسبة المتورطين الذين اقدموا على السرقة بموجب قرارات خليفة الاحتيالية.