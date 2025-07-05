مخزومي: تفلت واستعراض السلاح في شوارع بيروت مرفوض والمطلوب من الدولة أن تتحرك على الفور

أكد النائب فؤاد مخزومي، في تصريح له أن "تفلت واستعراض السلاح في شوارع بيروت مرفوض رفضاً قاطعاً، والمطلوب من الدولة بمرجعياتها السياسية والأمنية والقضائية، أن تتحرك على الفور لتوقيف حملة السلاح ومحاسبتهم".

وأضاف :"كنا دعينا الى سحب السلاح من بيروت، واليوم نعيد التشديد على الدولة أن تبدأ بفرض سلطتها، أما لمن يتوهمون استباحة أحياء العاصمة فنقول لهم: ولى زمن فائض القوة، وأمن أهلنا البيارتة وكرامتهم خط أحمر".