الجيش أعلن عن تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 4 / 7 / 2025 وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنين (م.ح.) و(م.ع.) و(د.ح.) في مدينة الهرمل بعد استدراجهم من منطقة الشمال إلى المدينة المذكورة وخطفهم بسبب خلافات مادية".
وذكرت القيادة، أنه "بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".
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