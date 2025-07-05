تدابير سير في الضاحية الجنوبية تزامنا مع احياء اليوم العاشر من محرّم

أعلنت المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي، أنه "بتاريخ 6-7-2025، وبمناسبة إحياء مراسم اليوم “العاشر” من ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي التدابير التّالية:
-أولاً: إقفال كافة المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية امام جميع الآليات والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها، اعتباراً من الساعة 2،00 من فجر يوم الأحد بتاريخ 6-7-2025 لحين الانتهاء من المراسم، على ان يسمح فقط للسيارات الخفيفة والدراجات الآلية بالدخول الى الضاحية من المداخل الثلاثة التالية:
مدخل مكتب النواب – طريق المطار قرب مطعم TASTYBEES مقابل مبنى اتحاد بلديات الضاحية.
حاجز الكوكودي بجانب سور المطار.
حاجز البركات في محلة التيرو قرب خزانات المطار.
-ثانياً: اقفال جادة عماد مغنية بالاتجاهين من مستديرة الصياد شرقاً ومن طريق المطار القديم غرباً، اعتباراً من الساعة 5،00 من صباح يوم الأحد بتاريخ 6-7-2025 ولحين الانتهاء من المراسم.
-ثالثاً: إقفال طريق المطار القديم امام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي والطرق الفرعية.
وطلبت المديريّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بهذه التدابير وبتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. علمًا أن رافعات وضعت لحجز السّيّارات المخالفة.
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