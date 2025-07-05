الطقس غدا مشمس مع ارتفاع إضافي بالحرارة وضباب على المرتفعات مساء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا مع استمرار الارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبشكل خاص الحرارة الدنيا بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا شمال وجنوب البلاد.

الأحد: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبشكل خاص الحرارة الدنيا بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ وتنشط الرياح أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.