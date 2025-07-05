شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام فتح الترشح.. حزب العدل يدفع بـ4 مرشحين على المقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مرشحو حزب العدل على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، التقدم بأوراق ترشحهم رسميًا، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لخوض المعركة الانتخابية بثقة ورؤية واضحة.

وتقدم الحزب بأوراق مرشحيه في أربع محافظات، هم:

• أحمد ياسين في محافظة أسوان

• محمد سيد سليمان في محافظة أسيوط

• أحمد القاضي في محافظة البحر الأحمر

• محمود يوسف غالي في محافظة الوادي الجديد

وحصل مرشحو الحزب على الرمز الانتخابي الحصان الذي يمثل انطلاقة الحزب بقوة وثبات في مضمار المنافسة.

وأكد حزب العدل أن الأيام القادمة ستشهد الدفع بمرشحين آخرين في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة، والشرقية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية.

وأشار الحزب إلى أن مرشحيه يتمتعون بخبرات متنوعة وحضور شعبي واسع، ويخوضون الانتخابات تحت شعار المنافسة الجادة ، حاملين رؤى جديدة تسعى لتعزيز دور مجلس الشيوخ ومشاركة المواطنين في صياغة السياسات العامة.

ويؤكد حزب العدل أن خوضه لهذه الانتخابات يأتي استكمالًا لدوره في بناء بديل مدني ديمقراطي، يعبّر عن تطلعات المصريين في الإصلاح السياسي والتشريعي، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال نواب يمتلكون المصداقية والخبرة والانحياز لقضايا الناس.