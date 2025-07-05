شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الجبهة الوطنية": تقدم 10 مرشحين للحزب بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق الترشح لمجلس الشيوخ .

وأكد "القصير" أن عدد مرشحى الحزب 10 مرشحين بـ10 محافظات.

ووجه الأمين العام أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكل السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحو الحزب بصورة مشرفة، ونقدم نموذجا محترما.

كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.