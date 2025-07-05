إخلاء بلدة أخرى بسبب الحرائق في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت السلطات الألمانية إخلاء بلدة أخرى بسبب حريق غابات كبير اندلع على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج أمس الجمعة.

وصرح مسؤولون في منطقة مايسن بأن خدمات الطوارئ تتوقع إخلاء حوالي 45 شخصا من منازلهم في قرية "ياكوبستال بانهوف" في ولاية سكسونيا منذ مساء أمس.

واندلع حريق الغابات في منطقة جوريشهايده، وكانت منطقة تدريب عسكرية في السابق، يوم الثلاثاء الماضي. وقال مسؤولون إنه لم تلحق أي أضرار بالمباني السكنية في بلدة هايدهويسر، التي تم إخلاؤها بالفعل، حيث "تسيطر فرقة الإطفاء حاليا على الوضع، لكن هذا يعتمد على اتجاه الرياح".

ويسري أمر الإخلاء حتى مساء اليوم السبت، وفقا للخطط الحالية.

وتم نشر حوالي 400 فرد من أفراد الإطفاء والوكالة الألمانية للإغاثة التقنية ومنظمات إغاثة أخرى بعد أن امتد الحريق ليصل إلى 1000 هكتار منذ اندلاعه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتتعقد جهود مكافحة الحريق بسبب وجود ذخائر في التربة.