شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب الطريق الديمقراطى تدفع بـ40 مرشحًا على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تحالف “الطريق الديمقراطي” الذي يضم أحزاب العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وفي هذا السياق أكد حسام حسن، أمين التنظيم بحزب العدل، أن أحزاب التحالف مستمرة في عقد اجتماعات تشاورية لمراجعة أسماء المرشحين وتوزيع الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية خلال ساعات قليلة.

وأشار أمين تنظيم حزب العدل، في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن التحالف سيدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية فى الدوائر الكبرى، وعلى رأسها محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، وغيرها من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدا أن التحالف لديه 40 مرشحا جاهزون لخوض الانتخابات حتى الآن، تم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والانحياز لقيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

ونوه "حسن"، إن هناك مشاورات للتنسيق مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية على بعض المقاعد، لضمان أفضل فرص للفوز وتوحيد الجهود بين التيارات المدنية الديمقراطية، مشيرا إلى أن التحالف انتهي من وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي وحملته الدعائية والتي ستنطلق في التوقيتات المقررة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن البرنامج سيعكس الهوية السياسية المشتركة ومبادئ التحالف فى دعم دولة القانون، وحق المواطنين فى التمثيل الفعّال داخل مجلس الشيوخ كمنصة دستورية رقابية واستشارية.