ترامب: إسرائيل وافقت على مسودة هدنة لمدة 60 يومًا في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، 02 يوليو 2025، موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن ممثليه عقدوا اجتماعًا "طويلاً ومثمرًا" مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة، معلنًا أن إسرائيل وافقت على "الشروط الضرورية" لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، سيجري خلاله العمل على إنهاء الحرب بشكل نهائي.

وأضاف، أن قطر ومصر ستقدمان الاقتراح النهائي، مؤكدًا أن "القطريين والمصريين عملوا بجد كبير من أجل تحقيق السلام".

وتابع ترامب: "آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن توافق حماس على هذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسّن، بل سيتجه نحو الأسوأ"، وذلك قبل أيام من الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إلى واشنطن، حيث يُفترض أن يلتقي بالرئيس الأميركي.

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ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، خلال اجتماعهما في واشنطن، أن إسرائيل تقبل المقترح القطري ومستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة.

وينصّ المقترح الجديد الذي قدّمته قطر إلى إسرائيل، على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يشمل في يومه الأول الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء. كما ينص على تسليم جثامين 18 أسيرًا إسرائيليًا على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من الهدنة.

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ويتضمن المقترح كذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محور "موراغ" بين خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وبحسب مصادر إسرائيلية مطّلعة، فإن ثمة "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق في ظل المقترح الجديد، لكن الخلافات بين الأطراف لا تزال قائمة، لا سيما بشأن شروط إنهاء الحرب وحجم الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وفيما لم تُبدِ إسرائيل رفضًا رسميًّا للمقترح القطري الجديد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو يترقب عرضًا أميركيًا لمبادرة إقليمية لإنهاء الحرب، تُطرح في إطار زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير، فإن المقترح القطري وتقديرات فرص التوصل لاتفاق يُبحثان على أعلى المستويات في إسرائيل. كما أشارت القناة إلى أنه سيتم بحث هذه الملفات في اللقاء بين الوزير الإسرائيلي، رون ديرمر، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

وفيما تتصاعد الضغوط الأميركية والقطرية، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن "الفرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق، فيما تُجرى مشاورات إسرائيلية مكثفة على مستوى الكابينيت، عُقدت لها جلستان هذا الأسبوع وتُستكمل الخميس والسبت، قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن.

المصدر : عرب 48