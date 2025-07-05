ثمانية قتلى على الأقل في انهيار مبنى في باكستان

سقط ثمانية قتلى على الأقل وأصيب تسعة آخرون في انهيار مبنى من خمسة طوابق في حي لياري بمدينة كراتشي في باكستان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عالقين تحت الركام، وفق ما أفادت به الشرطة.
وقع الانهيار قرابة الساعة 10:10 صباحا، في حي يُعد من بين أكثر المناطق خطورة في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن نحو مئة شخص كانوا يقطنون المبنى.
ومساء أمس، أعلنت إدارة الصحة في إقليم السند ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثمانية قتلى وتسعة جرحى.
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