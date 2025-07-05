السلطات النيجرية: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين

أعلنت السلطات النيجرية، عن "مقتل عشرة جنود في هجومين يُشتبه بأن جهاديين نفّذوهما الجمعة في غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو".
وقال وزير الدفاع الجنرال سالفو مودي في بيان إن "الهجمات المتزامنة التي شنّها مئات المرتزقة وقعت في بولوندجونغا وساميرا في مقاطعة غوتاي".
وأفاد بمقتل عشرة جنود وجرح 15 آخرين، لافتا في المقابل إلى "تحييد 41 من المرتزقة".
وتقع مقاطعة غوتاي قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وتشهد منذ زمن هجمات مسلحة.
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