العثور على رفات بشرية في موقع انفجار كاليفورنيا

عثر محققون على ​رفات بشرية​ بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية شمالي كاليفورنيا، حسبما قالت مقاطعة يولو في بيان، الجمعة.

والثلاثاء فقد 7 أشخاص بعد انفجار المستودع القريب من إسبارتو، وهي مجتمع زراعي صغير.

وأكدت المقاطعة أنه تم السماح لقسم الطب الشرعي بالوصول إلى موقع الحريق، وكان القسم على اتصال مع عائلات الأشخاص المبلغ عن فقدانهم.

ولم يتم التعرف على أي هوية بعد، حسبما قالت المقاطعة في البيان.

وأفاد مسؤولون أنه تم علاج شخصين من إصابات، بينما لا تزال السلطات تجري تحقيقا لتحديد سبب الانفجار.