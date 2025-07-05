المرصد السوري: مقتل شاب جراء استهدافه برصاص مباشر من قبل مسلحين مجهولين في دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل شاب متأثراً بجراح أُصيب بها قبل يومين، جراء استهدافه برصاص مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في حي الجبيلة بمدينة دير الزور".
ووفقاً للمصادر، فإن الشاب المستهدف كان عنصراً سابقاً في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الأسد.
وذكر المرصد انه في حين تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن الاستهداف، وسط تصاعد عمليات الاغتيال التي تطال أفراداً سابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية ضمن مناطق متفرقة من البلاد.
وقال "وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 810 أشخاص".
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