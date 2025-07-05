بنك الاعتماد المصرفي: لا صحة لما يُشاع عن أوضاع المصرف والإدارة تعمل تحت إشراف مصرف لبنان

اوضحت إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل في بيان، أن" ما تم تداوله عبر إحدى الوسائل الإعلامية الإلكترونية، وتبعته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أوضاع المصرف ومستقبله على خلفية توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق، هو خبر عارٍ تمامًا من الصحة ".

وأكد المصرف أن إدارته الحالية يتولاها مدير موقت مُعيَّن من قبل مصرف لبنان، ويعمل بإشرافه المباشر وبمتابعة من الهيئة المصرفية العليا، وهو من يدير المصرف حاليآ، ويعمل حثيثا على تسوية أوضاع المصرف بما يحفظ حقوق المودعين والمستخدمين".

وأهاب المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي بالقيمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التحري عن صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم تناقل الأخبار غير الصحيحة، والتي لا طائل منها سوى إلحاق الضرر المعنوي بالمصرف وبمودعيه.