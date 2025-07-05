النشرة: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الأثناء فوق مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى تلة الرادار المشرفة على شبعا، وامتدادا إلى خراج بلدات كفرشوبا، الهبارية، كفرحمام، ومرتفعات البقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح، لا سيما فوق التلال المشرفة على الأراضي السورية المحتلة في الجهة المقابلة.
ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة الجولان السوري ، حيث تنتشر مواقع اسرائيلية.
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