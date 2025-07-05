ترامب وقع على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حزمة الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق ليصبح مشروع القانون قانوناً سارياً بعد تأييد الجمهوريين بالإجماع تقريباً لمشروع القانون في الكونغرس. ووقع ترمب على التشريع الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج البيت الأبيض، وبجانبه أعضاء من الحزب الجمهوري وأعضاء من حكومته. وفي وفت سابق، أكد ترامب أن الطيارين الأميركيين نفذوا "واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ الأميركي" داخل إيران، مشيرًا إلى أنّ العملية أدت إلى "محو كامل للبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف ترامب أنّ الولايات المتحدة استعادت "قوتها وردعها واحترامها" على الساحة العالمية، لافتًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد الذي يشمل "أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ البلاد" سيُوقّع قريبًا، معتبرًا ذلك بمثابة "إعلان انتصار".

وتابع أنّ بلاده تعمل على تشييد "قبة ذهبية" للدفاع الجوي، وصفها بأنها "أكبر وأقوى من القبة الحديدية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من الأعداء.

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