قتلى ومفقودون بسبب فيضانات في تكساس

تسببت فيضانات بمصرع عدد من السكان في تكساس بجنوب الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفادت السلطات المحلية، لافتة أيضا الى وجود مفقودين بينهم أطفال.

وقال المسؤول المحلي في مقاطعة كير الواقعة في وسط تكساس روب كيلي في مؤتمر صحافي إن حصيلة الارتفاع المباغت في منسوب المياه تبقى غير مؤكدة.

وأضاف "نحاول التعرف على هويات" الضحايا، متحدثا عن فيضانات "مدمرة وفتاكة" دمرت المنطقة بعد أمطار غزيرة.

واوضح أنه بالنسبة الى أولاد كانوا يشاركون في مخيم صيفي في المقاطعة، "نعلم أن بعضهم يعتبر مفقودا. لكننا لسنا متأكدين من العدد".

وشدد كيلي على الطابع المباغت لهذه الفيضانات، رغم أن المنطقة تعودت ظواهر مماثلة.

وتابع "نواجه فيضانات على الدوام. إنه الوادي النهري الأخطر في الولايات المتحدة"، في إشارة الى نهر غوادالوب الذي يعبر المنطقة، "ولكن لم يكن ثمة ما يدفعنا إلى الاعتقاد ان الأمور ستحصل على هذا النحو".

وأفادت الوكالة الأميركية لرصد المحيطات والمناخ بأن منسوب نهر غوادالوب ارتفع ليلا من مترين الى أكثر من تسعة أمتار بسبب الأمطار.