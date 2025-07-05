24 قتيلا وعدد من المفقودين جراء سيول مفاجئة في تكساس وعمليات الإنقاذ مستمرة

أدت سيول مفاجئة على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط ولاية تكساس الأميركية إلى مقتل 24 شخصاً، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن فتيات فقدن من مخيم صيفي في المنطقة.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية حالة طوارئ في أجزاء من مقاطعة كير، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة، التي تجاوزت 30 سنتيمتراً، في فيضانات عارمة.

واعلن رئيس بلدية كيرفيل، دالتون رايس، إن الفيضانات اجتاحت المنطقة قبيل الفجر بشكل مباغت، ما حال دون قدرة السلطات على إصدار أوامر إخلاء مسبقة. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة وفي فترة زمنية قصيرة جداً لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".

وذكر مكتب مأمور مقاطعة كير أن الضحايا قتلوا نتيجة ما وصفه بـ"فيضانات كارثية"، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المتضررة.