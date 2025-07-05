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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز

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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقعه في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث تركزت المواجهات في منطقتي «عقبة منيف» و«حي الزهراء» شرق المدينة.
وأوضحت مصادر عسكرية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب الهجوم، استخدمت فيها الميليشيات الحوثية مختلف أنواع الأسلحة، وامتدت إلى عدة مواقع محيطة، مؤكدةً أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
واستهدفت ميليشيات الحوثي، محطة وقود في منطقة «حوض الأشرف» أمس الأول، شرق المدينة بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى انفجار خزانات الوقود واندلاع حريق هائل امتد إلى المنازل المجاورة، كما أسفر القصف الحوثي عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، بينهم طفل وامرأة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني وقوات الأمن من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف.
وتأتي هذه الاعتداءات، ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها الميليشيات على الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالمنفذ الشرقي لمدينة تعز، في محاولة لإعادة فرض الحصار على المدينة، في تحدٍ سافر للجهود الإنسانية والدعوات الدولية المطالبة بفتح الطرقات وتخفيف معاناة السكان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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