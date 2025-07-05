شكرا لقرائتكم خبر عن كمال حسنين: مصر ثابتة على موقفها فى دعم فلسطين وترفض مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية تواصل دورها التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعتبر ذلك مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح حسنين أن مصر تقف على الدوام إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن الدولة المصرية تتحرك بوعي سياسي ودبلوماسي كبير لوقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن سكان القطاع.

وأشار إلى أن ما تقوم به مصر من فتح للمعابر وتيسير دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتقديم الدعم الكامل للمصابين والنازحين، هو ترجمة عملية لموقف مبدئي لا يتغير، يقوم على نصرة الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفيـة قضيته.

ولفت رئيس حزب الريادة إلى أن مصر تدرك تمامًا خطورة المرحلة، وتتصدى لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، وترفض بشدة أي حديث عن حلول بديلة أو وطن بديل، مؤكدًا أن هذه الثوابت تحظى بإجماع وطني وشعبي واسع.