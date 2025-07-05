شكرا لقرائتكم خبر عن 22 محكمة على مستوى الجمهورية تتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 22 محكمة على مستوى الجمهورية لتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا من يوم اليوم السبت وحتى الخميس المقبل الموافق 10 يوليو.

وتضمن القرار أن تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشف المرفق تلقى طلبات الترشح في النظام الفردي.

وتتواجد هذه اللجان فى 22 محكمة ابتدائية وهى:

1-محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

3-محكمة بورسعيد الابتدائية

4-محكمة الإسماعيلية الابتدائية

5-محكمة السويس الابتدائية

6-محكمة شمال بنها الابتدائية

7-محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

8-محكمة جنوب المنصورة الابتدائية

9-محكمة دمياط الابتدائية

10-محكمة كفر الشيخ الابتدائية

11-محكمة غرب طنطا الابتدائية

12-محكمة شبين الكوم الابتدائية

13-محكمة شمال دمنهور الابتدائية

14-محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

15-محكمة الفيوم الابتدائية

16-محكمة بنى سويف الابتدائية

17-محكمة المنيا الابتدائية

18-محكمة شمال أسيوط الابتدائية

19-محکمة سوهاج الابتدائية

20-محكمة قنا الابتدائية

21-محكمة الأقصر الابتدائية.

22-محكمة أسوان الابتدائية

كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:

1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.