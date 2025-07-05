"محلية النواب" تتفقد تجمعات تنموية بجنوب سيناء وتحل مشكلة المياه بوادى سعال

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حرصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، على تفقد التجمعات التنموية الزراعية في مدينة سانت كاترين، وعقدت لقاء مطولًا مع الأهالى فى مجمع وادى سعال، واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك برفقة اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبعض القيادات التنفيذية فى المحافظة.



ورحب الأهالى بالوفد البرلمانى وأعربوا عن سعادتهم بالزيارة والتى تعد أول لجنة برلمانية تزور هذه التجمعات التنموية وتلتقى بالأهالى من البدو، كما رحبوا بالمحافظ وقالوا أنه أول محافظ يحرص على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتها.



وفى حوار مطول، استمع المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وأعضاء الوفد ومحافظ جنوب سيناء للأهالى، والذين أكدوا أن أبرز احتياجاتهم ومشكلاتهم تتمثل فى الحاجة إلى خدمات صحية وتعليمية ومرافق خاصة توصيل المياه، حيث يعانون من قلة الخدمات وبعد المسافة بين التجمعات والمدينة.



وقال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للأهالى، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حرصت على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم وقطعت حوالى 900 كيلو من القاهرة لتلتقى بالأهالى سعيا إلى حل مشكلاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف مبارك، أن الدولة أقامت هذه التجمعات التنموية فى ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها لتعمير وتنمية سيناء، وحرصًا على توفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطنين فى هذه المناطق، لافتًا إلى أنه تم التصديق على قرار فتح 8 وديان من أصل 11 وذلك حرصًا على دعم الأهالى وجذب السائحين حيث تستخدم هذه الوديان فى إقامة رحلات السفارى مما يساعد على إدخال موارد للأهالي.

وتابع المحافظ موجها حديثه للأهالي: لازم نحافظ على ما اكتسبناه حتى يتم البناء عليه وتقديم مزيد من الخدمات، ودعاهم إلى حسن التعامل مع السائحين لتقديم صورة جيدة عن السياحة فى جنوب سيناء ولجذب مزيد من السائحين.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا زرنا العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى المحافظة حتى الآن، ومنها مشروعات تكلفتها مليارات الجنيهات إلا أن هذه الزيارة لتجمع وادى سعال أعتبرها أهم زيارة، وحرصنا على زيارتكم رغم أن الزيارة لم تكن مدرجة ضمن جدول الزيارة، والحقيقة أشكر اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الذى استجاب لطلبنا بزيارتكم، وجئنا لنستمع إليكم".



وأوضح الأهالى أن تجمع وادى سعال يضم أكثر من 100 أسرة، وقالوا إنهم يتواجدون فى هذه المنطقة منذ 200 سنة، موضحين رحلات السفارى توقفت منذ 2008، وإن الوحدة الصحية مغلقة منذ أكثر من 7 سنوات، وهم فى أشد الحاجة لفتحها وضرورة تواجد طبيب فيها خاصة أن المستشفيات تبعد عنهم بمسافات طويلة جدًا ويوجد بيهم كبار سن يتعرضون لأمراض مزمنة وحالات حرجة.



وطالب الأهالى الوفد البرلمانى والمحافظ بمساعدتهم فى الحصول على حصص التموين، وكذلك توصيل المياه، وغيرها من الخدمات، وعقب المحافظ بطلب وجود مديرى مديريتى الصحة والتعليم فى المحافظة خلال جولة الوفد البرلمانى فى دهب لبحث مطالب الأهالي.

كما اشتكى بعض الأهالى من عدم قدرتهم على تغيير محال إقامتهم رغم انتظامهم فى التجمع منذ 3 سنوات، كما طالبوا بوجود إمام فى مسجد المرة بوادى سعال.

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن اللجنة حرصت على زيارة تجمع وادى سعال للاستماع إلى مشكلاتهم، مؤكدًا أن جميع مطالبهم سيتم تسجيلها لبحث الحلول الممكنة لها مع الجهات التنفيذية، وطلب من رئيس مدينة سانت كاترين أن يرصد مشكلات واحتياجات الأهالى ويتابعها بشكل مستمر لتخفيف معاناتهم.



وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الوفد البرلمانى جاء إلى وادى سعال ليستمع إلى شكاوى الأهالى حرصًا على تسجيل هذه المطالب ودراستها مع المحافظة والجهات المعنية لإيجاد حلول لها لتوفير الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجاتهم.



وفى نهاية اللقاء، أوصى الوفد البرلمانى بحل مشكلة توصيل المياه لتجمع وادى سعال وباقى التجمعات على أن يتم البدء بوادى سعال، وأنه يمكن وضع حلول تلك المشكلة فى الخطة على مراحل وتقريب المياه من هذه التجمعات، وأكد أن المحافظة ستتحمل 50% من تكلفة توصيل ماسورة مياه لوادى سعال على أن تتحمل الشركة القابضة لمياه الشرب الباقى، إلا أن المحافظ تعهد بتحمل المحافظة التكلفة الكاملة لتوصيل الماسورة لوادى سعال شرط التوقيع على المسار والمسئولية، فشكره رئيس لجنة الإدارة المحلية وأوصى شركة المياه بتوصيل ماسورة مياه لتجمع آخر قريب من وادى سعال.

وأجرى النائب أحمد السجينى رئيس الوفد البرلمانى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأبلغه بتوصية اللجنة بتحمل الشركة مسئولية توصيل ماسورة مياه لقرية أخرى أو لأحد التجمعات التنموية فى جنوب سيناء وأن المحافظة ستتحمل تكلفة توصيل ماسورة لوادى سعال، وأبلغه رئيس الشركة بالاستجابة لتوصية اللجنة.



جدير بالذكر أن مناطق شبه جزيرة سيناء شهدت إقامة 18 تجمع تنموى زراعى متكامل فى وسط وجنوب سيناء، من بينها 7 تجمعات فى جنوب سيناء، تستهدف زراعة وتعمير مناطق صحراوية وتحويلها لمناطق توطين جديدة ومناطق إنتاج زراعى منوع، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية ويضم أراضى زراعية مجهزة ومنزلا وديوانا ومسجدا ومدرسة تعليم أساسى وساحة رياضية ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.



يرأس الوفد البرلمانى، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعى، خالد أبو نحول، محمود البرعى، رحاب الغول، إيمان الألفى، وسامية توفيق، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.



كما رافق الوفد البرلمانى، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي.

"محلية النواب" تتفقد تجمعات تنموية بجنوب سيناء

"محلية النواب" تتفقد تجمعات تنموية بجنوب سيناء

"محلية النواب" تتفقد تجمعات تنموية بجنوب سيناء



