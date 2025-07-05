شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: بيان 3 يوليو أنهى وهم "الدولة الإخوانية" إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والقيادي السابق بجماعة الإخوان، إن بيان 3 يوليو كان بمثابة إعلان نهاية مشروع الإخوان في مصر، بعد أن أساءت الجماعة إدارة الدولة، وكشفت عن نواياها الاستبدادية ومحاولاتها لاختطاف الوطن لحساب التنظيم الدولي.

وأوضح البشبيشي، في تصريحات خاصة، أن الجماعة لم تكن مستعدة لإدارة دولة بحجم مصر، بل كانت تتعامل بعقلية الغنيمة، معتبرا أن وصولها للحكم فرصة للانتقام من المجتمع والدولة العميقة، وهو ما تجلى في قراراتها ومواقفها العدائية من مؤسسات الدولة.

وأكد أن المشهد الذي سبق بيان 3 يوليو، كان يعكس حالة غضب شعبي غير مسبوقة من الأداء الكارثي للجماعة، ومحاولاتها لتكميم الأفواه وتخوين المعارضين، مضيفًا: "ما كان يمكن أن تستمر هذه الحالة دون انفجار شعبي، وقد حدث بالفعل في 30 يونيو، وتُوّج ببيان الجيش يوم 3 يوليو".

وأشار إلى أن مرور 12 عامًا على هذا البيان التاريخي هو فرصة لتقييم حجم الكارثة التي كانت وشيكة، لولا أن تصدى لها الشعب والجيش، مضيفًا أن الجماعة منذ إسقاطها دخلت في حالة من التخبط والعنف والتآمر، لتثبت للعالم أنها لا تؤمن بالديمقراطية أو الدولة الوطنية.

وشدد البشبيشي على أن بيان 3 يوليو لا يمثل فقط لحظة إنقاذ وطني، بل بداية مرحلة جديدة أعادت لمصر هويتها الحقيقية، مؤكدًا أن مشروع الجماعة سقط إلى غير رجعة، بعدما لفظه الشعب واكتشف زيف شعاراته.